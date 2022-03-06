Стінг присвятив пісню «хоробрим українцям, які борються проти тиранії»

Пісня, яку співає Стінг, називається Russians і вона була написана за часів Холодної війни

Відомий британський рок-музикант і актор Стінг підтримав українців, які 11-й день мужньо захищають свої землі від російських загарбників. Стінг заспівав пісню, яка була написана ним за часів Холодної війни. У пості в Instagram він також опублікував реквізити для гуманітарної допомоги жителям України.

Пісня, яку співає Стінг, називається Russians. У ній йдеться про загрозу ядерного удару, а також є рядок, у якому автор запитує росіян «чи люблять вони своїх дітей», таким чином нагадуючи про жахи війни для обох сторін. На думку Стінга, нині пісня знову актуальна.

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«Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову буде актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову стає закликом до людства.

Для хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії, а також багатьох росіян, які протестують проти цього обурення, незважаючи на загрозу арешту та ув’язнення – Ми, всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну», – написав Стінг.

У пості з піснею Стінг також опублікував реквізити для допомоги українцям, написавши: «Гуманітарна допомога, що відправляється на цей склад у Польщі, доставляються за погодженням із Збройними силами України та гарантовано надходять до тих, кому вона потрібна найбільше».

Напередодні Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

6 березня росіяни вбили в Ірпені українського актора. Йому було 33 роки.

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