Полторак планує підписати наказ про взяття на озброєння реактивної системи «Вільха-Р» найближчим часом



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Державні випробування модернізованих ракет «Вільха-Р» на півдні Одеської області Фото: mil.gov.ua

Комплектуючі і для системи, і для боєприпасу - повністю українського виробництва

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що за підсумками минулого в Одеській області завершального етапу державних випробувань реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) і модернізованої версії реактивного снаряда до неї «Вільха-Р» планує найближчим часом підписати наказ про взяття їх на озброєння українською армією.

«Щойно ми завершили державне випробування системи та реактивного боєприпасу до неї «Вільха-Р»... Після відпрацювання акту й завершення розгляду всіх аспектів випробування я планую найближчим часом підписати наказ щодо постачання на озброєння Збройних сил України і комплексу, і боєприпасу», - цитує Полторака прес-служба Міноборони.

За словами міністра, особливості системи та боєприпасів у тому, що, по-перше, вони значно перевершують тактико-технічні характеристики аналогічних типів зарубіжного виробництва. По-друге, з'явилася можливість коректувати траєкторію польоту, значно підвищилася точність цього боєприпасу.

«Важливо, що комплектуючі і для системи, і для боєприпасу - повністю українського виробництва», - наголосив Полторак.

Міністр висловив подяку колективу Державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», випробувальній бригаді й особовому складу державної комісії за розробку й успішне проведення державних випробувань, а військовослужбовців ЗСУ привітав з отриманням ефективної зброї.

Полторак також зазначив: «До кінця року ми плануємо завершити державні випробування боєприпасів «Вільха-М» і крилатої ракети «Нептун», не тільки ракети, а й у цілому комплексів. Це дуже важливе завдання. Ми визначаємо необхідні ресурси для того, щоб максимально забезпечити можливості нашого Київського конструкторського бюро «Луч».

Раніше в четвер секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олександр Данилюк повідомив, що разом із Полтораком узяв участь у випробуваннях реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Вільха». «Разом із міністром оборони Степаном Полтораком беру участь у випробуваннях ракетного комплексу «Вільха»: вона вражає, у всіх сенсах. Розвиток і взяття на озброєння сучасної ракетної техніки є державним пріоритетом. Силу поважають», - написав Данилюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook у четвер.

В Оперативному штабі РНБО України, у свою чергу, повідомили, що під час держвипробувань ракети «Вільха-Р» підтвердили відповідність характеристик виробу, заданих у тактико-технічному завданні.

Як повідомлялося, 23 травня в Одеській області відбулися успішні випробування нових версій РСЗВ «Вільха» - «Вільха-М» дальністю 130 км і «Вільха-Р» із касетною бойової частиною.

РСЗВ «Вільха» з 300-мм керованою ракетою дальністю 120 км є модернізацією радянської РСЗВ «Смерч», розробником нової української ракетної системи є ДККБ «Луч» - один із провідних українських розробників озброєння широкого спектра.

За даними розробника, постачання серійних РСЗВ «Вільха», прийнятих на озброєння ЗСУ в жовтні, заплановані на середину 2019 року. Обсяг державного фінансування проекту РСЗВ «Вільха» у 2018 році, за даними МЕРТ, становив понад 130 млн грн.

24 травня держконцерн «Укроборонпром» повідомив, що планує вже до кінця року розпочати постачання в армію модернізованих версій РСЗВ «Вільха» - модифікації «Вільха-М» дальністю 130 км і «Вільха-Р» з касетною бойовою частиною.