Полякова обговорить свій скандальний концерт з головою Харківської обладміністрації



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Оля Полякова виступила на концерті до Дня працівників освіти у Харкові, на якому зібралися сотні людей

Полякова і Кучер сьогодні обговорять концерт під час епідемії

У середу ввечері співачка Оля Полякова має намір поговорити онлайн з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером на своїй сторінці в Instagram.

Полякова відповіла Кучеру на його запрошення відвідати Харків. Напередодні Кучер в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що поважає Полякову і запросив артистку разом з ним відвідати лікарні, де лікують пацієнтів з коронавірусом, щоб вона «побачила Харків з іншого боку, а не тільки зі сцени».

Також Кучер на одному з брифінгів щодо ситуації з Covid-19 в Харкові і області заявив наступне: «Я поважаю Ольгу як виконавицю. Але хочу запросити її до Харкова вже як людину, яка разом зі мною пройде по місцевих лікарнях, і я покажу ситуацію, яку маємо на сьогоднішній день».

У відповідь Оля Полякова запросила Олексія Кучера до розмови на її сторінці в Instagram. Очікується, що онлайн-дискусія між популярною співачкою і главою області відбудеться в цю середу о 19:00.

«Шановний Олексій, мені здається, нам це потрібно обговорити особисто тут у мене в Instagram в прямому ефірі. Я хочу викласти свою позицію щодо тих маніпуляцій, пересмикувань, які дозволяють собі різні чиновники на мою адресу, що я вважаю неприпустимим і несправедливим», - звернулася співачка до голови Харківської ОДА.

За словами Полякової, раніше, щоб артиста почули йому «самому потрібно було ставати депутатом або чиновником».

«Напевно, це вперше, коли чиновник звертається до артиста. Що б це значило?», - зазначила виконавиця.

«Нам є про що поговорити. Потрібно разом розібратися в ситуації і спростувати фейки. Сьогодні українці повинні допомагати один одному, щоб разом перемогти Covid-19"=», - написав кандидат в мери Харкова в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 3 жовтня в Харкові відбулося святкування Дня вчителя просто неба за участю Олі Полякової. За фактом заходу поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб. Це рішення поліції викликало резонанс в суспільстві, яке розділилося на тих, хто згоден з ним і тих, хто побачив у ньому спробу відвернути суспільну увагу від стану медичної системи в період пандемії і передвиборні маніпуляції.

Також в уряді заявили, що найбільше хворіють на коронавірус у містах, де були масові заходи.