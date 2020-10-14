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    Полякова обговорить свій скандальний концерт з головою Харківської обладміністрації

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    <span>Оля Полякова виступила на концерті до Дня працівників освіти у Харкові, на якому зібралися сотні людей&nbsp;</span> - Полякова обговорить свій скандальний концерт з головою Харківської обладміністрації
    Оля Полякова виступила на концерті до Дня працівників освіти у Харкові, на якому зібралися сотні людей 

    Полякова і Кучер сьогодні обговорять концерт під час епідемії

    У середу ввечері співачка Оля Полякова має намір поговорити онлайн з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером на своїй сторінці в Instagram.

    Полякова відповіла Кучеру на його запрошення відвідати Харків. Напередодні Кучер в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що поважає Полякову і запросив артистку разом з ним відвідати лікарні, де лікують пацієнтів з коронавірусом, щоб вона «побачила Харків з іншого боку, а не тільки зі сцени».

    Також Кучер на одному з брифінгів щодо ситуації з Covid-19 в Харкові і області заявив наступне: «Я поважаю Ольгу як виконавицю. Але хочу запросити її до Харкова вже як людину, яка разом зі мною пройде по місцевих лікарнях, і я покажу ситуацію, яку маємо на сьогоднішній день».

    У відповідь Оля Полякова запросила Олексія Кучера до розмови на її сторінці в Instagram. Очікується, що онлайн-дискусія між популярною співачкою і главою області відбудеться в цю середу о 19:00.

    «Шановний Олексій, мені здається, нам це потрібно обговорити особисто тут у мене в Instagram в прямому ефірі. Я хочу викласти свою позицію щодо тих маніпуляцій, пересмикувань, які дозволяють собі різні чиновники на мою адресу, що я вважаю неприпустимим і несправедливим», - звернулася співачка до голови Харківської ОДА.

    За словами Полякової, раніше, щоб артиста почули йому «самому потрібно було ставати депутатом або чиновником».

    «Напевно, це вперше, коли чиновник звертається до артиста. Що б це значило?», - зазначила виконавиця.

    «Нам є про що поговорити. Потрібно разом розібратися в ситуації і спростувати фейки. Сьогодні українці повинні допомагати один одному, щоб разом перемогти Covid-19"=», - написав кандидат в мери Харкова в своєму Telegram-каналі.

    Нагадаємо, 3 жовтня в Харкові відбулося святкування Дня вчителя просто неба за участю Олі Полякової. За фактом заходу поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб. Це рішення поліції викликало резонанс в суспільстві, яке розділилося на тих, хто згоден з ним і тих, хто побачив у ньому спробу відвернути суспільну увагу від стану медичної системи в період пандемії і передвиборні маніпуляції.

    Також в уряді заявили, що найбільше хворіють на коронавірус у містах, де були масові заходи.

     Читайте також: Бунт Сovіd-атеїстів. Чому українців не лякають найвищі у Європі штрафи
    Харків чиновник Харківщина поліція карантин співачка Instagram небезпека концерт Оля Полякова коронавірус
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