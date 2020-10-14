У Раді на коронавірус хворіли вже 60 нардепів - Разумков



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Парламент не збирається йти на карантин

«День-два й у нас один-два нардепи хворіють», - розповів Разумков

У Верховній Раді перехворіло або хворіє на гостру респіраторну хворобу Covid-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту - до 30 людей. Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу.

«Більше 20 осіб всього перехворіло в апараті, також у нас декілька людей додатково захворіло на цьому тижні, я думаю, що ми вже до 30 доходимо - це по апарату, по народних депутатах, я думаю, це зараз, останні показники не готовий сказати, але 60 всього перехворіло або хворіє, й майже кожного дня ми маємо додаткові захворювання, день-два й у нас один-два нардепи (хворіє - ред.)», - розповів Разумков.

За його словами, парламент не буде йти на карантин через пандемію.

Нагадаємо, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус. Зазначимо, що 13 жовтня Порошенко одужав від коронавірусу, однак хвороба сильно вплинула на його здоров’я.

Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

«Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин, й цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі роботи...» - зазначив Разумков.