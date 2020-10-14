В лікарнях на апаратах штучної вентиляції легень перебуває 466 пацієнтів – Степанов
«В умовах, коли від коронавірусної хвороби не існує вакцини, єдиний захист, який дозволить знизити ризики інфікування – користування масками» - Степанов
Впродовж минулої доби зафіксовано 107 летальних випадків
В Україні станом на ранок 14 жовтня у лікарнях на апаратах штучної вентиляції легень перебували 466 пацієнтів.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Впродовж минулої доби зафіксовано 107 летальних випадків внаслідок Covid-19, госпіталізовано 799 осіб, поінформував він.
Міністр нагадав, що в умовах, коли від коронавірусної хвороби не існує вакцини, єдиний захист, який дозволить знизити ризики інфікування – користування масками, дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками.
Степанов також звернувся до молоді із закликом подумати про своїх близьких. «Окремо хочу звернутися до молодих людей. Як правило, молоді люди переносять в легкій формі цю хворобу, або навіть безсимптомно. Але водночас, коли вони хворіють, вони можуть заразити своїх близьких, це може бути ваша бабуся або мама, яка може мати й супутні захворювання. А це вже небезпечно для них. Тому що з переважної більшості людей, які помирають від Covid-19, майже до 90% людей мають супутні захворювання… Тому подумайте про своїх близьких», – сказав Степанов.
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Всього276177
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Хворіють152249
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Одужали118699
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Померли5229
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).
Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.