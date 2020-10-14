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    Здоров'я

    В лікарнях на апаратах штучної вентиляції легень перебуває 466 пацієнтів – Степанов

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    <p>&laquo;В умовах, коли від коронавірусної хвороби не існує вакцини, єдиний захист, який дозволить знизити ризики інфікування &ndash; користування масками&raquo; - Степанов</p> - В лікарнях на апаратах штучної вентиляції легень перебуває 466 пацієнтів – Степанов

    «В умовах, коли від коронавірусної хвороби не існує вакцини, єдиний захист, який дозволить знизити ризики інфікування – користування масками» - Степанов

    Впродовж минулої доби зафіксовано 107 летальних випадків

    В Україні станом на ранок 14 жовтня у лікарнях на апаратах штучної вентиляції легень перебували 466 пацієнтів.

    Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Впродовж минулої доби зафіксовано 107 летальних випадків внаслідок Covid-19, госпіталізовано 799 осіб, поінформував він.

    Міністр нагадав, що в умовах, коли від коронавірусної хвороби не існує вакцини, єдиний захист, який дозволить знизити ризики інфікування – користування масками, дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками.

    Степанов також звернувся до молоді із закликом подумати про своїх близьких. «Окремо хочу звернутися до молодих людей. Як правило, молоді люди переносять в легкій формі цю хворобу, або навіть безсимптомно. Але водночас, коли вони хворіють, вони можуть заразити своїх близьких, це може бути ваша бабуся або мама, яка може мати й супутні захворювання. А це вже небезпечно для них. Тому що з переважної більшості людей, які помирають від Covid-19, майже до 90% людей мають супутні захворювання… Тому подумайте про своїх близьких», – сказав Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      276177
    • Хворіють
      152249
    • Одужали
      118699
    • Померли
      5229

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420). 

    Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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