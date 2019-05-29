Полякова підтверджує: партію створює, але на вибори не йде



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Співачка Оля Полякова зібралась у політику

Щоб уникнути маніпуляцій, кажу відразу - партія не братиме участь на виборах 21 липня, - заявила співачка

Співачка Оля Полякова розповіла про свої політичні амбіції і оголосила про створення жіночої партії. Полякова зробила акцент на тому, що нова політична сила не буде представлена на дострокових виборах до Верховної Ради в цьому році.

Таку заяву Полякова зробила під час доповіді на Форумі жіночого партнерства, який відбувся сьогодні за підтримки громадської організації «Ділові українські жінки», повідомляє прес-служба співачки.

Під час свого виступу співачка закликала всіх жінок до об'єднання, метою якого є «боротьба з гендерним шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу». Також вона закликала до зміни старих облич у владі.

«Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю - я оголошую про створення партії, яка буде відповідати запиту в суспільстві. Це буде перша партія жінок України. Справжня, а не фіктивна. Партія Олі Полякової. І формувати нашу команду я буду особисто! Щоб уникнути маніпуляцій, кажу відразу - партія не братиме участь на виборах 21 липня. Проте, я створюю її саме зараз. Тому що саме зараз суспільство готове змінювати систему. Тисячі жінок мене чують і поділяють мої цінності. Ще раз підкреслю, моя мета - не потрапити в парламент будь-якої ціною, а зібрати сильну і талановиту команду жінок, яким я зможу довіряти і з якими ми досягнемо мети тоді, коли будемо до цього готові!»- заявила Полякова.

Раніше повідомлялося, що співачка Оля Полякова оголосила про створення своєї політичної партії. Перед цим Полякова розповіла, що збирається в політику.

Також нагадаємо, що 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

28 травня український співак Віктор Павлік отримав пропозицію піти на парламентські вибори разом із політичною партією «Стабільність» екс-кандидата в президенти Василя Журавльова.

Раніше повідомлялося, що Юрій Корявченков (Юзік) із «Кварталу» планує балотуватися до Верховної Ради.



