Ще один артист може стати нардепом
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Віктор Павлік отримав запрошення балотуватись у Раду
Український співак Віктор Павлік отримав пропозицію піти на парламентські вибори разом із політичною партією «Стабільність» екс-кандидата в президенти Василя Журавльова.
Про це повідомляє Громадське.
«Я не сказав «проти» і «за» не сказав», – зазначив артист.
Павлік наголосив, що інформація, яку розповсюджують ЗМІ, про його остаточне рішення іти в парламент – перебільшена. Журавльов пропонує висунути кандидатуру Віктора Павліка на з’їзді партії. Але дата його проведення поки що буде невідома.
Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.
У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.
24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.
У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.