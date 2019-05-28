Ще один артист може стати нардепом



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Музикант Віктор Павлік ще роздумує, чи йти йому у політику

Віктор Павлік отримав запрошення балотуватись у Раду

Український співак Віктор Павлік отримав пропозицію піти на парламентські вибори разом із політичною партією «Стабільність» екс-кандидата в президенти Василя Журавльова.

Про це повідомляє Громадське.

«Я не сказав «проти» і «за» не сказав», – зазначив артист.

Павлік наголосив, що інформація, яку розповсюджують ЗМІ, про його остаточне рішення іти в парламент – перебільшена. Журавльов пропонує висунути кандидатуру Віктора Павліка на з’їзді партії. Але дата його проведення поки що буде невідома.

Партія «Стабільність» Журавльова була створена у 2016 році. Екс-кандидат у президенти також є головою «Федерації футболу міста Маріуполя», у 2015 році балотувався на виборах міського голови в Маріуполі. У минулому – музикант.

Крім того, на вибори до парламенту йде музикант Святослав Вакарчук із своєю партією «Голос»

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.