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    Ще один артист може стати нардепом

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    Музикант Віктор Павлік ще роздумує, чи йти йому у політику&nbsp; - Ще один артист може стати нардепом
    Музикант Віктор Павлік ще роздумує, чи йти йому у політику 

    Віктор Павлік отримав запрошення балотуватись у Раду

    Український співак Віктор Павлік отримав пропозицію піти на парламентські вибори разом із політичною партією «Стабільність» екс-кандидата в президенти Василя Журавльова.

    Про це повідомляє Громадське.

    «Я не сказав «проти» і «за» не сказав», – зазначив артист.

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    Павлік наголосив, що інформація, яку розповсюджують ЗМІ, про його остаточне рішення іти в парламент – перебільшена. Журавльов пропонує висунути кандидатуру Віктора Павліка на з’їзді партії. Але дата його проведення поки що буде невідома.

    Партія «Стабільність» Журавльова була створена у 2016 році. Екс-кандидат у президенти також є головою «Федерації футболу міста Маріуполя», у 2015 році балотувався на виборах міського голови в Маріуполі. У минулому – музикант.
    Раніше повідомлялося, що Юрій Корявченков (Юзік)  із «Кварталу» планує балотуватися до Верховної Ради.
    Крім того, на вибори до парламенту йде музикант Святослав Вакарчук із своєю партією «Голос»
    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

    Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності. 

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

    У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.

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