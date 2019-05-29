Співачка Оля Полякова заявила про створення партії



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Співачка Оля Полякова

Це буде перша жіноча партія України, зазначила Полякова, виступаючи на форумі жіночого партнерства

Співачка Оля Полякова оголосила про створення своєї політичної партії. Таку заяву Полякова зробила виступаючи на форумі жіночого партнерства.

Вона зазначила, що жінки є силою України і додала, що «ні для кого не секрет, що Україна – це матріархальна країна».

«Зараз почнеться передвиборна гонка в парламент. І мені набридло голосувати за якогось дядька з плакатом, про якого я нічого не знаю. Розумієте? І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати. Тому я офіційно заявляю – я починаю створення партії, яка буде відповідати даному запиту. І це буде перша жіноча партія України», – заявила артистка.

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня. Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.