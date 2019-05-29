Відома джазова співачка Ольга Лукачова зіграє великий концерт у Києві



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На концерті наживо прозвучать легендарні композиції James Brown, Chaka Khan, Nina Simone, Martha High

1 червня джазова співачка Ольга Лукачова виступить з проектом VOLGA: FUNK у Caribbean Club Concert Hall. Зірковими гостями концерту, з якими у дуеті заспіває артистка, стануть Alloise, Соня Сухорукова та Женя Толочный.

В репертуарі VOLGA: FUNK мікс від психоделік-фанку, ритм-н-блюзу, джазу, соулу до світлих пісень диско. На концерті наживо прозвучать легендарні композиції James Brown, Chaka Khan, Nina Simone, Martha High, а також музиканти презентують дві нові авторські композиції, саундпродюсером однієї з яких став Євген Філатов.

«1-го червня я вперше представлю «на суд» слухачів свій авторський матеріал: дві пісні, які я написала давно, але якісь життєві «палки в колеса» не давали зробити наступні кроки. Майбутній концерт - логічне продовження нашого свята музики, де ми зіграємо те, що нам подобається й те, що відгукується в серцях та думках слухачів», - розповідає Ольга Лукачова.