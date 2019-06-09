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    Помер брат Гілларі Клінтон

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    Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон - Помер брат Гілларі Клінтон
    Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон

    Брату екс-держсекретаря США Тоні Клінтону було 65 років

    Колишня глава Державного департаменту США Гіларі Клінтон повідомила про смерть свого молодшого брата Тоні Клінтона.

    Про це Клінтон написала у Twitter.

    «Ми втратили мого брата Тоні минулої ночі. Важко знайти слова, мою голову сьогодні переповнюють спогади про нього. Коли він входив до кімнати, він висвітлював її сміхом. Він був добрим, щедрим і чудовим чоловіком для Меган і батьком для Зака, Саймона і Фіони», - написала вона в суботу, 8 червня.

    Брату Гілларі Клінтон було 65 років. Екс-держсекретар США не уточнила причину смерті брата.
     
    США Гілларі Клінтон смерть Twitter
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