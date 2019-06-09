Помер брат Гілларі Клінтон
Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон
Брату екс-держсекретаря США Тоні Клінтону було 65 років
Колишня глава Державного департаменту США Гіларі Клінтон повідомила про смерть свого молодшого брата Тоні Клінтона.
Про це Клінтон написала у Twitter.
«Ми втратили мого брата Тоні минулої ночі. Важко знайти слова, мою голову сьогодні переповнюють спогади про нього. Коли він входив до кімнати, він висвітлював її сміхом. Він був добрим, щедрим і чудовим чоловіком для Меган і батьком для Зака, Саймона і Фіони», - написала вона в суботу, 8 червня.
Брату Гілларі Клінтон було 65 років. Екс-держсекретар США не уточнила причину смерті брата.