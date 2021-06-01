Помер легендарний український педагог, який 60 років присвятив дітям

Педагог розробив та ввів у навчальні шкільні програми предмети «народознавство» та «краєзнавство»

Жовчак запровадив новаторські методи викладання низки предметів для школярів

31 травня пішов із життя Почесний громадянин Ужгорода Золтан Жофчак, внесок якого у педагогічну справу важко оцінити, адже його робота багатогранна та масштабна.

Народився майбутній вчитель 1934 року у Середньому на Ужгородщині. Закінчив Львівський педагогічний інститут та Ужгородське державне музучилище.

Чоловік став лауреатом конкурсів «Людина року» та «100 кращих керівників шкіл України». Жофчак написав понад 100 різнопланових друкованих праць, очолював дитячий хор «Едельвейс» , який є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів.

Кілька разів педагог був депутатом Ужгородської міської ради. У 2007 році за вагомий особистий внесок у культурно-освітній розвиток міста, активну громадську діяльність йому присвоїли звання «Почесний громадянин Ужгорода».

Понад 60 років віддав педагогічній роботі. Майже півстоліття пропрацював в ужгородській школі №2, із 1990 р. до 2010 р. був директором цієї школи. У 1991 році школа стала експериментальною з поглибленим вивченням музики. У 1994-му отримала статус авторського навчально-виховного комплексу, котрий об’єднав школу та дитячий садок – на той час це був єдиний загальноосвітній навчальний заклад на Закарпатті та й в Україні, де було впроваджено культуролого-естетичну модель навчання і виховання учнів.

Варто згадати, що він розробив та ввів у навчальні шкільні програми предмети «народознавство» та «краєзнавство». Створив при школі Малу академію народних мистецтв. Запровадив новаторські методи викладання музики для школярів, образотворчого мистецтва, етикету, хореографії, етики і співжиття, риторики, літературного краєзнавства, екології. Навчальний процес поєднував із театральною та музейною педагогікою.

Додамо, що родина члена Національної спілки письменників України, лауреата Шевченківської премії, літературознавця і громадського діяча Михайла Слабошпицького, який помер 30 травня, не може поховати його на Байковому кладовищі.