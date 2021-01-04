Помер українець, якому понад тиждень тому пересадили серце

Дружина мукачівця 28 грудня у Facebook повідомляла, що стан її чоловіка дуже важкий

Серце 30-річному мукачівцю пересадили 25 грудня минулого року львівські лікарі

30-річний житель Мукачева (Закарпатська область), якому наприкінці грудня у Львові пересадили серце, помер. Про це 3 січня повідомляє місцеве видання «Перший.com.ua».

«Сьогодні обірвалося життя 30-річного мукачівця, батька та чоловіка, якому нещодавно медики трансплантували серце. Донором для нього стала 42-річна львів’янка», – йдеться у повідомленні.



Як повідомляла дружина мукачівця 28 грудня у Facebook, стан її чоловіка дуже важкий.



«Мій чоловік все ще у реанімації. Дуже важкий стан. Нирки не хочуть працювати, постійно на діалізі, а сьогодні зупинилося наше нове серце. Лікарям вдалося його запустити, але нічого не можуть сказати», ─ зазначала вона.



Нагадаємо, наприкінці грудня у лікарні швидкої допомоги у Львові успішно провели операцію з трансплантації серця. Пересадку органа зробив завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.



Донором стала 42-річна львів’янка. Після того, як мозок жінки помер, її мати, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людини продовжило битися. Тож новий орган отримав 30-річний чоловік з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було у критичному стані. За останній рік воно зупинялося шість разів.

Раніше повідомлялося, що в Україні за рік медики провели сім трансплантацій серця, 19 – печінки, 91 - нирки і 138 – кісткового мозку.

Як відомо, Кабмін зафіксував вартість пересадки органів. Найдешевшою в Україні, за рішенням уряду, стане трансплантація нирки від 324 тисяч гривень, а найдорожчою – пересадка печінки.

Також кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному.

До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя.