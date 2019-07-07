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    Помер один із засновників музичного стилю босса-нова

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    Помер засновник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту - Помер один із засновників музичного стилю босса-нова
    Помер засновник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту
    Фото: AFP

    Музикант помер у своєму будинку в Ріо-де-Жанейро

    Основоположник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту помер у віці 88 років.

    Про це передає BBC.

    Причини смерті не зазначаються. В останні роки Жілберту мав проблеми зі здоров'ям. Повідомляється, що музикант помер у своєму будинку в Ріо-де-Жанейро.

    Жілберту був відомий як піонер жанру босса-нова, який отримав міжнародну популярність в 1960-х роках.

    Він народився в північно-східному штаті Баія в 1931 році і почав музичну кар'єру у віці 18 років.

    Вихід альбому Chega de Saudade в кінці 1950-х років став переломним моментом для бразильської музики. Жілберту жив у США і Мексиці, а в 1980 році повернувся у Бразилію.

    США музика смерть
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