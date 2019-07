Помер один із засновників музичного стилю босса-нова

Музикант помер у своєму будинку в Ріо-де-Жанейро

Основоположник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту помер у віці 88 років.

Про це передає BBC.

Причини смерті не зазначаються. В останні роки Жілберту мав проблеми зі здоров'ям. Повідомляється, що музикант помер у своєму будинку в Ріо-де-Жанейро.

Жілберту був відомий як піонер жанру босса-нова, який отримав міжнародну популярність в 1960-х роках.

Він народився в північно-східному штаті Баія в 1931 році і почав музичну кар'єру у віці 18 років.

João Gilberto, a musician I loved & giant of Brazilian bossa nova music, died today. His collaboration with American saxophonist Stan Getz & the amazing voice of Astrud Gilberto on “Getz/Gilberto” is an album you can’t stop listening to on a summer night.https://t.co/UgACW9fviS