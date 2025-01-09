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На Вінниччині оштрафували військового за провину сина: що скоїв підліток

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині оштрафували військового за провину сина: що скоїв підліток
Син військового спричинив ДТП
фото: Вінницький апеляційний суд

Військового визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення

Суд оштрафував жителя Вінниччини за невиконання батьківських обов’язків, після того, як його 14-річний син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.

«Олександра П. визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 184 КУпАП,  та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень», – ідеться в постанові апеляційного суду.

Зазначається, що восени минулого року в Браїлові Жмеринського району на стадіоні тамтешнього парку зіткнулися мотоцикли Viper та Spark, що рухалися назустріч один одному. Першим керував 15-літній хлопець, другим – 14-літній син Олександра П., який і порушив правила дорожнього руху.

«Відтак підліток учинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, однак не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність. Тому до відповідальності і притягнули його батька. Чоловіка визнали винним у невиконанні обов'язків щодо виховання сина», – зауважує суд.

Під час апеляційного розгляду адвокат порушника висловив незгоду з тим, що працівники поліції склали протокол про адмінправопорушення саме на батька, хоча після розлучення батьків дитина залишилася проживати з матір’ю. До того ж зауважив, що Олександр П. з початку введення воєнного стану служить у ЗСУ і не може постійно контролювати сина й виховувати його.

Однак ВАС підкреслив, що обов’язки з виховання дітей є рівними для обох батьків.

«Навіть проходження військової служби не звільняє батьків від відповідальності за вчинене їхньою дитиною адміністративне правопорушення. Воєнний стан чи військова служба батьківські права Олександра П. не обмежує», – зазначив у постанові Вінницький апеляційний суд.

До слова, у Гайсинському районі Вінницької області в середу, 25 грудня, сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинули четверо людей, ще двоє травмовані. 

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Теги: Вінниця ДТП вінничани суд штраф

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