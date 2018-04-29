Помер режисер фільму «Навколо світу за 80 днів»

Андерсон помер у своєму будинку через хворобу серця

Британський режисер Майкл Андерсон, найбільш відомий по роботі над фільмами «Навколо світу за 80 днів» і «Втеча Логана«, помер у Канаді у віці 98 років. Про це повідомляє видання Wrap. За даними представника сім'ї режисера, Андерсон помер у своєму будинку через хворобу серця. Режисер почав свою кар'єру в 1930-х роках як



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Андерсон помер у своєму будинку через хворобу серця

Британський режисер Майкл Андерсон, найбільш відомий по роботі над фільмами «Навколо світу за 80 днів» і «Втеча Логана«, помер у Канаді у віці 98 років.

Про це повідомляє видання Wrap.

За даними представника сім'ї режисера, Андерсон помер у своєму будинку через хворобу серця.

Режисер почав свою кар'єру в 1930-х роках як актор, але пізніше став працювати по іншу сторону камери помічником режисера.

Як зазначає видання Deadline, визначальним у кар'єрі режисера став фільм «Навколо світу за 80 днів» 1956 року, на основі роману французького письменника Жюля Верна. Картина отримала п'ять премій «Оскар» та інші нагороди. Сам Андерсон був номінований на «Оскар» за кращу режисуру, але поступився нагороду Джорджу Стівенсу з його фільмом «Гігант».

Серед найбільш відомих фільмів Андерсона також стрічка 1955 року «Руйнівники гребель» про Другу світову війну, «Молода Катерина» (1990) про долю Катерини II, фантастична картина 1976 року «Втеча Логана», яка отримала премію «Оскар» за кращі спецефекти, а також ТБ-екранізація «Марсіанських хронік» (1980) Рея Бредбері.