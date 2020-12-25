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    Здоров'я

    Львівські медики успішно провели четверту операцію з трансплантації серця

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    <p>Операцію провели безкоштовно</p> - Львівські медики успішно провели четверту операцію з трансплантації серця

    Операцію провели безкоштовно

    Фото: Андрій Садовий, Telegram

    Донором стала жінка, яку було госпіталізовано з важким інсультом

    У лікарні швидкої допомоги у Львові в п’ятницю, 25 грудня, успішно провели операцію з трансплантації серця.

    Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

    «Це вже четверта трансплантація у Львові. Особлива гордість за те, що цього разу операцію виконав завідувач відділення кардіохірургії ЛШМД Роман Домашич», – написав Садовий.

    Операцію провели безкоштовно. Донором стала жінка, яку було госпіталізовано з важким інсультом. Її серце пересадили 30-річному жителю Мукачева.

    Раніше повідомлялося, що в Україні за рік медики провели сім трансплантацій серця, 19 – печінки, 91 - нирки і 138 – кісткового мозку. 

    Як відомо, Кабмін зафіксував вартість пересадки органів. Найдешевшою в Україні, за рішенням уряду, стане трансплантація нирки від 324 тисяч гривень, а найдорожчою – пересадка печінки.

    Також кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному. 

    Крім того, нещодавно черкаські лікарі провели другу успішну пересадку нирки. Пересаджували орган від матері Надії до доньки Віри. Нині пацієнтки почувають себе добре та готуються повертатися додому – на Кіровоградщину.

    До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя. 

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      Теги: медицина Андрій Садовий Львів лікар лікарня жінка
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