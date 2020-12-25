Львівські медики успішно провели четверту операцію з трансплантації серця

Донором стала жінка, яку було госпіталізовано з важким інсультом

У лікарні швидкої допомоги у Львові в п’ятницю, 25 грудня, успішно провели операцію з трансплантації серця.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

«Це вже четверта трансплантація у Львові. Особлива гордість за те, що цього разу операцію виконав завідувач відділення кардіохірургії ЛШМД Роман Домашич», – написав Садовий.

Операцію провели безкоштовно. Донором стала жінка, яку було госпіталізовано з важким інсультом. Її серце пересадили 30-річному жителю Мукачева.

Раніше повідомлялося, що в Україні за рік медики провели сім трансплантацій серця, 19 – печінки, 91 - нирки і 138 – кісткового мозку.

Як відомо, Кабмін зафіксував вартість пересадки органів. Найдешевшою в Україні, за рішенням уряду, стане трансплантація нирки від 324 тисяч гривень, а найдорожчою – пересадка печінки.

Також кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному.

Крім того, нещодавно черкаські лікарі провели другу успішну пересадку нирки. Пересаджували орган від матері Надії до доньки Віри. Нині пацієнтки почувають себе добре та готуються повертатися додому – на Кіровоградщину.

До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя.