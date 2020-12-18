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    Кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному

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    <span>Фото з попередньої операції, яку проводили в Рівному кардіохірурги інститут ім. Шалімова</span> - Кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному
    Фото з попередньої операції, яку проводили в Рівному кардіохірурги інститут ім. Шалімова

    47-річний чоловік успішно переніс операцію і отримав шанс на життя з новим серцем

    Унікальна операція пройшла сьогодні у Рівному. Вона почалася ще 17 грудня близько 23.00, а завершилася 18 грудня близько 06 ранку. Операцію проводила бригада лікарів з інституту імені Шалімова під керівництвом Артура Габрієляна. Вчора командою із шістьох осіб вони терміново прибули до Рівного, оскільки тут з’явився донор і був пацієнт, який потребував пересадки.

    Як у Фейсбуці повідомив міський голова Рівненської міської ради Олександр Третяк, це загалом історична подія для медицини Рівного.

    «Історична подія для медицини Рівного. Сьогодні вночі, 18 грудня, в КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради, була успішно проведена операція з пересадки серця. Донором, у якого забрали серце, став рівнянин, 1983-го року народження, який отримав несумісні з життям травми. Рідні дали дозвіл на забір сердечного органу, що дозволило врятувати життя іншій людині», - повідомив Третяк.

    За його словами, реципієнтом став житель Сарненського району, Рівненської області. Чоловік, 1973-го року народження, успішно переніс операцію і отримав шанс на життя з новим серцем. Міський голова висловив вдячність Кучеруку Євгену, головному лікарю міської лікарні, та всьому колективу закладу, котрі присвятили довгі роки своєї праці та чимало зусиль на те, щоб в лікарні могли відбуватись такі надскладні трансплантологічні операції.

    Операція проводилася на базі ЦМЛ міста Рівне за участю і фахівців міської лікарні. Загалом працювало 9-ть осіб. Анестезіологи ще й зараз продовжують контролювати стан чоловіка, якому здійснили трансплантацію серця.


    Також нещодавно черкаські лікарі провели другу успішну пересадку ниркиПересаджували орган від матері Надії до доньки Віри. Нині пацієнтки почувають себе добре та готуються повертатися додому – на Кіровоградщину.

    До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя. 

    Теги: медицина лікар лікарня Рівне
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