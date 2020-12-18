Кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному

47-річний чоловік успішно переніс операцію і отримав шанс на життя з новим серцем

Унікальна операція пройшла сьогодні у Рівному. Вона почалася ще 17 грудня близько 23.00, а завершилася 18 грудня близько 06 ранку. Операцію проводила бригада лікарів з інституту імені Шалімова під керівництвом Артура Габрієляна. Вчора командою із шістьох осіб вони терміново прибули до Рівного, оскільки тут з’явився донор і був пацієнт, який потребував пересадки.

Як у Фейсбуці повідомив міський голова Рівненської міської ради Олександр Третяк, це загалом історична подія для медицини Рівного.

«Історична подія для медицини Рівного. Сьогодні вночі, 18 грудня, в КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради, була успішно проведена операція з пересадки серця. Донором, у якого забрали серце, став рівнянин, 1983-го року народження, який отримав несумісні з життям травми. Рідні дали дозвіл на забір сердечного органу, що дозволило врятувати життя іншій людині», - повідомив Третяк.

За його словами, реципієнтом став житель Сарненського району, Рівненської області. Чоловік, 1973-го року народження, успішно переніс операцію і отримав шанс на життя з новим серцем. Міський голова висловив вдячність Кучеруку Євгену, головному лікарю міської лікарні, та всьому колективу закладу, котрі присвятили довгі роки своєї праці та чимало зусиль на те, щоб в лікарні могли відбуватись такі надскладні трансплантологічні операції.





Операція проводилася на базі ЦМЛ міста Рівне за участю і фахівців міської лікарні. Загалом працювало 9-ть осіб. Анестезіологи ще й зараз продовжують контролювати стан чоловіка, якому здійснили трансплантацію серця.



