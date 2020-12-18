Кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному
47-річний чоловік успішно переніс операцію і отримав шанс на життя з новим серцем
Унікальна операція пройшла сьогодні у Рівному. Вона почалася ще 17 грудня близько 23.00, а завершилася 18 грудня близько 06 ранку. Операцію проводила бригада лікарів з інституту імені Шалімова під керівництвом Артура Габрієляна. Вчора командою із шістьох осіб вони терміново прибули до Рівного, оскільки тут з’явився донор і був пацієнт, який потребував пересадки.
Як у Фейсбуці повідомив міський голова Рівненської міської ради Олександр Третяк, це загалом історична подія для медицини Рівного.
«Історична подія для медицини Рівного. Сьогодні вночі, 18 грудня, в КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради, була успішно проведена операція з пересадки серця. Донором, у якого забрали серце, став рівнянин, 1983-го року народження, який отримав несумісні з життям травми. Рідні дали дозвіл на забір сердечного органу, що дозволило врятувати життя іншій людині», - повідомив Третяк.
Також нещодавно черкаські лікарі провели другу успішну пересадку нирки. Пересаджували орган від матері Надії до доньки Віри. Нині пацієнтки почувають себе добре та готуються повертатися додому – на Кіровоградщину.
До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя.