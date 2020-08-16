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    У Києві прославився черговий «герой парковки»

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    Водій своїм автомобілем перегородив рух по тротуару для пішоходів - У Києві прославився черговий «герой парковки»
    Водій своїм автомобілем перегородив рух по тротуару для пішоходів

    Водій своїм автомобілем перегородив рух тротуаром для пішоходів, і вони змушені обходити авто проїжджою частиною

    Черговий факт автохамства на вулицях Києва оприлюднено в мережі – водій автомобіля Peugeot припаркував свій автомобіль на тротуарі так, що не залишив місця для безпечного проїзду дитячого візочка з малюком.

    Відповідне фото опубліковано в Telegram-каналі спільноти «Київ Оперативний».

    Як видно на знімку, на вулиці Парково-Сирецькій водій своїм автомобілем (AI9023HK) перегородив рух тротуаром для пішоходів, і вони змушені обходити авто проїжджою частиною. Жінка, яка везла в колясці немовля, так і не змогла проїхати поруч з машиною.

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    «Ну, і як бути? Чому люди так поступають?» – задає риторичне питання автор поста.

    До відома, 14 серпня на Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП.

    Як повідомлялося, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.

    Нагадаємо, в окупованому Криму зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей.

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