Померла жінка, яка вижила під час авіакатастрофи на Кубі

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Дівчині по імені Греттель Ландрове було 23 роки

У лікарні Гавани померла одна з трьох жінок, які вижили під час катастрофи літака Boeing 737 Кубі. Про це повідомляє ABC.ES.

Дівчині по імені Греттель Ландрове було 23 роки. Вона була родом з кубинського міста Ольгін, куди прямував літак, але останнім часом жила в Гавані. Стан двох інших жінок, які вижили в катастрофі, оцінюється як критичний, вони перебувають у важкому стані в реанімації шпиталю Калікст Гарсії в кубинській столиці. Вони дихають з допомогою апарату штучної вентиляції легенів.



Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Пізніше влада Куби підтвердила загибель 110 осіб.

Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.