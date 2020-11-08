Вчені попередили про можливий спалах нового смертельного захворювання

Від людини до людини інфекція переходить не так легко, як коронавірус

Новий вірус може провокувати запалення мозку або респіраторні захворювання

Американські вчені заявили, що вірус Ніпах (Nipah henipavirus), що передається від кажанів людині, може вилитися в спалах нового смертельного захворювання. Результати дослідження наводить видання The Indian Express.

Фахівці попередили, що в Бангладеш і Індії, де щорічно реєструються випадки зараження цією інфекцією, їх частота збільшилася. Якщо раніше вважалося, що вірус поширений в районах, де багато фруктів, тепер це не обов’язкова умова. Вчені стверджують, що спалахи можуть виникнути в будь-якій частині Південно-Східної Азії.

Вірус Ніпах може провокувати запалення мозку або респіраторні захворювання. Хвороба передається людям через фрукти зі слиною зараженої тварини. Від людини до людини інфекція переходить не так легко, як, наприклад, коронавірус, але штам вірусу у кажанів може змінитися.

Від цієї хвороби немає ліків або вакцини, летальність становить 90%.

Нагадаємо, у посліді японських кажанів знайшли схожий з Covid-19 вірус.

До слова, вчені розповіли, який показник крові вказує на важку форму Covid-19.

Як повідомлялося, вчені виявили ще один ранній симптом коронавірусу.