Помічник Зеленського пояснив, навіщо зустрічався з адвокатом Трампа



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Єрмак мав із Джуліані всього лише одну телефонну розмову й один раз із ним зустрівся

Помічник Президента України Єрмак контактував з особистим адвокатом Трампа, оскільки хотів переконати його, що в команді Зеленського немає ворогів США.

Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

«Я мав із Джуліані всього лише одну телефонну розмову й один раз із ним зустрівся. Тому що перед другим туром президентських виборів в Україні я почув, як він говорив по телебаченню, що Україна - цілком корумпована країна, а в команді Зеленського є ті, хто проти США. Я був цим шокований», - розповів Єрмак.

Він пояснив, що у зв'язку з цим запропонував спецуповноваженому США з питань України Курту Волкеру та іншим американським політикам особисто переговорити з Джуліані, аби пояснити, «наскільки той помиляється».

За словами Єрмака, під час спілкування він довів Джуліані, що Зеленський і команда йдуть на вибори саме для того, аби побороти корупцію. І в нього склалося враження, що йому вдалося переконати адвоката Трампа.

На запитання, чи не було під час цих розмов спроб впливу та погроз зупинити військову допомогу в разі відмови розслідувати справу сина Джо Байдена, помічник Президента відповів заперечно. Однак визнав, що Джуліані «лише коротко» запитав, чи чув його співрозмовник про фірму Burisma, на яку працював Байден-молодший.

Єрмак зазначив, що назва цього підприємства була йому знайома з повідомлень ЗМІ, але з деталями він обізнаний не був. І підкреслив, що в той час, коли велися розмови з Джуліані, ще працювали попередній уряд та генеральний прокурор. Тому «взагалі не було сенсу на мене якимось чином впливати», - резюмував помічник Президента.