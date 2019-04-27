Зеленський вже вибачився за свій жарт про томос – Філарет



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«Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, «термосом», - підкреслив Філарет

«Це образливо для церкви - томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом», - сказав Філарет

Переможець виборів президента Володимир Зеленський приніс Православній церкві України вибачення за жарт про томос.

Про це Святійший Патріарх Філарет розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, «термосом». Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом», - сказав Філарет.

«Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова, і не ображаємося», - підкреслив Патріарх.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.