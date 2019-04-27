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    Зеленський вже вибачився за свій жарт про томос – Філарет

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    <p>&laquo;Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, &laquo;термосом&raquo;, - підкреслив Філарет</p> - Зеленський вже вибачився за свій жарт про томос – Філарет

    «Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, «термосом», - підкреслив Філарет

    «Це образливо для церкви - томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом», - сказав Філарет

    Переможець виборів президента Володимир Зеленський приніс Православній церкві України вибачення за жарт про томос.

    Про це Святійший Патріарх Філарет розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, «термосом». Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом», - сказав Філарет.

    «Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова, і не ображаємося», - підкреслив Патріарх.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію

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