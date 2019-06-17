Помісна церква зобов'яже всі парафії пройти перереєстрацію до синоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня

Одна з тих небагатьох парафій, яка поки не зареєструвалася, - це єпархія, яку очолює патріарх Філарет

Всі парафії, які долучились до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня.

Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі одного з українських телеканалів.

«Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня», - повідомив він, додавши, що всі парафії до цього моменту повинні перереєструватися.

Цього, за його словами, уникає єпархія колишнього глави Київського патріархату (УПЦ КП), а нині почесного патріарха ПЦУ Філарета.

«Майже всі єпархії зареєструвалися. Одна з тих небагатьох, яка зараз не зареєструвалася, - це єпархія, яку очолює патріарх Філарет. Він як ієрарх бажає бути в складі ПЦУ, відповідно, він повинен це показати, подавши на реєстрацію статут», - зазначив Зоря.

Нагадаємо, раніше Філарет почав від свого імені розсилати запрошення на собор для відновлення УПЦ КП.

Напередодні предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

«Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви «Собору» означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками», - йдеться у заяві.

Раніше стало відомо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Нагадаємо, напочатку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Джерело: УНН