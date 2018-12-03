Помпео у Брюсселі обговорить ситуацію в Україні



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Майкл Помпео летить до Брюсселя, де обговорить українське питання

Помпео візьме участь у регулярній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО

Американський держсекретар Майкл Помпео відправляється в Брюссель для участі в міністерській зустрічі НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств.

Як повідомили в Держдепі США, Помпео, зокрема, обговорить питання безпеки, взаємодії НАТО і ситуацію навколо України.

«Держсекретар Помпео візьме участь у регулярній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, де буде розглядатися прогрес щодо виконання порядку денного, узгодженого главами держав і урядів НАТО на Брюссельському саміті в липні», - відзначили в американському відомстві.

Очікується, що глава Держдепартаменту США знову підніме питання «справедливого розподілу» внесків на спільну оборону країн-членів Альянсу. Крім того, міністри обговорять питання трансатлантичної безпеки, а також операцій НАТО і партнерських відносин, включаючи поглиблення відносин Альянсу з Україною та Грузією.