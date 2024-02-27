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Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни

волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни

Системну адресну допомогу отримують бригади військові підрозділи України

За два роки повномасштабного вторгнення компанії Інтерпайп, Geo Alliance, Starlight Media Group разом з Фондами Віктора та Олени Пінчуків спрямували на допомогу країні, військовим, медикам, цивільним постраждалим, а також на реабілітацію поранених понад 5,77 млрд грн.

Ключові напрямки – допомога ЗСУ та реабілітація військових, підтримка вимушених переселенців та цивільних, постраждалих внаслідок бойових дій, допомога медичним закладам та просування інтересів України в світі, залучення та посилення міжнародної підтримки України під час війни.

Допомога військовим та реабілітація

Системну адресну допомогу отримують бригади ЗСУ, ТРО, Нацгвардії. Це – зокрема бронетехніка, інженерні автівки, броньовані швидкі, високотехнологічні БпЛА та дрони, пікапи, вантажівки, прилади нічного бачення, рації та «Старлінки», запчастини, засоби тактичної медицини для бійців та медиків та багато іншого. Окрім цього, за участю компанії заснована та функціонує школа аеророзвідки «Довжик», яка навчила понад 5000 курсантів навичкам пілотування дронів мультироторного типу та FPV.

Для як найшвидшого відновлення військових після поранень Віктор та Олена Пінчуки створили та розширюють національну мережу інноваційних реабілітаційних центрів Recovery. На сьогодні 10 реабілітаційних центрів Recovery надають якісні та безоплатні послуги військовим у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Хмельницькому, Черкасах, Одесі (два заклади) і на Дніпропетровщині (два заклади). Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 7000 пацієнтів. У планах засновників проєкту – до кінця 2024 року розширити мережу щонайменше до 16 реабілітаційних центрів, де щороку можуть відновлюватись близько 20 тисяч військових. 400 медичних працівників пройшли навчання в рамках проєкту Recovery, 1105 медичних працівників взяли участь у воркшопах із використання інноваційного обладнання реабілітаційних центрів Recovery.

Задля всебічної підтримки мобілізованих працівників в Інтерпайп працює корпоративний штаб допомоги. Компанія забезпечує всім необхідним своїх воїнів (близько 1000 працівників): від амуніції до дронів та автівок, співробітники також отримують медичний та юридичний супровід.

Гуманітарна та медична допомога

Понад 1,72 млн осіб, вимушених переселенців і постраждалих від війни, отримали допомогу від Фондів Віктора та Олени Пінчуків та благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund. Понад 170 шелтерів було забезпечено речами першої необхідності – сантехнікою, обігрівачами, побутовою технікою, постільною білизною та іншими предметами для комфортного побуту.

В перші місяці повномасштабного вторгнення було надано екстрену допомогу медичним закладам, наближеним до зони бойових дій. 165 лікарень в Україні отримали медичне обладнання (у тому числі ШВЛ, наркозні станції, монітори пацієнта та інші), генератори, ліжка, розхідні матеріали. Перинатальні центри та дитячі лікарні по всій Україні були забезпечені спеціальними інкубаторами для евакуації новонароджених в бомбосховище та системами обігріву передчаснонароджених дітей під час блекаутів. Для надання екстреної медичної допомоги були придбані укомплектовані «швидкі», зокрема і спеціальні броньовані авто, передані медичні сумки, укомплектовані розхідниками.

Для підтримки ментального здоровʼя жінок в рамках програми Regeneration Фонд Олени Пінчук організував підготовку українських психологів, 1300 жінок відновили свій психологічний стан та повернулися до активного життя.

Просування інтересів України в світі, залучення та посилення міжнародної підтримки України під час війни

Фонд Віктора Пінчука послідовно організовує майданчики для просування інтересів України в світі, аби привернути увагу до нагальних потреб України задля забезпечення перемоги у боротьбі проти російської агресії. Це й представлення України під час Всесвітнього економічного форуму, зокрема Українській Дім, українські події в Давосі та на полях Мюнхенської безпекової конференції, разом із PinchukArtCentre – виставки по всьому світі про військові злочини Росії та боротьбу й життя українців під час війни (Russian War Crimes, Ukraine is You, Deciding Your Tomorrow).

Теги: війна волонтер Віктор Пінчук

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