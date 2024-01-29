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ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сили оборони відбивають атаки противника і завдають йому значних втрат
фото: 53 ОМБр

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 січня

Триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку відбито чотири атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п’ять атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), на різних ділянках фронту військові продовжують активно вести позиційні бойові дії. Збройні сили України просунулися на заході Запорізької області

Теги: Харківщина Запорізька область Херсонщина Донеччина окупанти ЗСУ війна

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