Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знищення корабля «Цезар Куніков» та «Рамштайн-19». Головне за 14 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Знищення корабля «Цезар Куніков» та «Рамштайн-19». Головне за 14 лютого
фото з відкритих джерел

У Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»

Знищення корабля «Цезар Куніков», «Рамштайн-19», українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею. «Главком» склав добірку новин 14 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

На Полтавщині поліція затримала банду, яка планувала вбивство депутата облради

Правоохоронці затримали членів банди в Полтавській області, які планували скоїти вбивство поліцейського і депутата облради.

За даними слідства, діяла банда в Кременчуці Полтавської області. Протягом вересня 2023 – лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата – у зв'язку з громадською роботою по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

«Рамштайн-19»

Сьогодні відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно вперше проходило за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що під час зустрічі вони обговорили з партнерами посилення української ППО, надання боєприпасів для України, дронів тощо.

Знищення корабля «Цезар Куніков»

Сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

До слова, на знищеному Головним управлінням розвідки України великому десантному кораблі «Цезар Куніков» перебувало щонайменше 60 членів екіпажу.

Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.

Спікер Палати представників США зробив заяву про допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Спікер укотре розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою, нагадавши про ухвалений напередодні імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

Джонсон заявив, що Палату представників не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу.

Українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею

З четверга, 15 лютого, на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ»  українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску «Ягодин» не блокуватимуть.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський корабель росія Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 році призупинив нові замовлення і поставки в країну
Siemens закриває бізнес у Росії
12 лютого, 17:38
Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил
Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил
6 лютого, 19:22
Європа страждає від політичного популізму
Європейські маргінали мріють про реванш
2 лютого, 17:45
Звільнені з полону військові радію поверненню додому
Масштабний обмін полоненими: з'явилося перше відео зі звільненими оборонцями
31 сiчня, 16:01
На місці влучання в Баштанському районі виникла пожежа
«Шахеди» влучили у склади на Миколаївщині, є постраждалий (фото)
31 сiчня, 08:08
Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції
«Рамштайн-18»: головні підсумки засідання
23 сiчня, 21:02
Ракета має досить специфічну будову крил
РФ вдарила по Україні рідкісною ракетою П-35, яка була виготовлена у 60-х роках (фото)
19 сiчня, 09:47
Скібіцький заявив, що завдяки мобілізації, Росії вдається поповнювати втрати
Скібіцький розповів, чи є в Росії ресурси для наступу на 2-3 напрямках
17 сiчня, 18:16
За словами заступника Буданова, Іран має надію отримати від Російської Федерації сучасну авіацію
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
15 сiчня, 10:37

Події в Україні

Знищення корабля «Цезар Куніков» та «Рамштайн-19». Головне за 14 лютого
Знищення корабля «Цезар Куніков» та «Рамштайн-19». Головне за 14 лютого
Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень
Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна та мати з восьмирічною дитиною (фото, відео)
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна та мати з восьмирічною дитиною (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
35K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
33K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
23K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
9194
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
7765
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву

Новини

Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Сьогодні, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua