Знищення корабля «Цезар Куніков» та «Рамштайн-19». Головне за 14 лютого

У Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»

Знищення корабля «Цезар Куніков», «Рамштайн-19», українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею. «Главком» склав добірку новин 14 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

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На Полтавщині поліція затримала банду, яка планувала вбивство депутата облради

Правоохоронці затримали членів банди в Полтавській області, які планували скоїти вбивство поліцейського і депутата облради.

За даними слідства, діяла банда в Кременчуці Полтавської області. Протягом вересня 2023 – лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

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Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата – у зв'язку з громадською роботою по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

«Рамштайн-19»

Сьогодні відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно вперше проходило за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що під час зустрічі вони обговорили з партнерами посилення української ППО, надання боєприпасів для України, дронів тощо.

Знищення корабля «Цезар Куніков»

Сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

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До слова, на знищеному Головним управлінням розвідки України великому десантному кораблі «Цезар Куніков» перебувало щонайменше 60 членів екіпажу.

Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.

Спікер Палати представників США зробив заяву про допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Спікер укотре розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою, нагадавши про ухвалений напередодні імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

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Джонсон заявив, що Палату представників не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу.

Українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею

З четверга, 15 лютого, на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску «Ягодин» не блокуватимуть.