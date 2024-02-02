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Справа про підкуп Мустафи Найєма. Суд арештував майно покійного професора

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Справа про підкуп Мустафи Найєма. Суд арештував майно покійного професора
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Правоохоронці наполягають: голову Агентства відновлення Мустафу Найєма намагався підкупити нардеп Андрій Одарченко, хабар перерахував криптовалютою

Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Йдеться про щонайменше три земельні ділянки: дві – у смт Мала Данилівка Харківської області загальною площею 0,2 га (присадибні ділянки) і ще одна – у Харкові площею 0,08 га.

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Крім цього, арештовано два будинки професора (у смт Мала Данилівка Харківської області площею 100,3 кв. м і у Харкові – площею 159,6 кв. м) та дві нежитлові будівлі площами 89,4 кв. м і 625 кв. м у Харкові.

Слідчий суддя пояснив, що вказане майно може бути конфісковане у рамках кримінального провадження. Також суд з’ясував: формальний власник майна Микола Одарченко (помер у січні 2023 року на 83-му році) був батьком народного депутата від партії «Слуга народу» Андрія Одарченка. У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру обранцю за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Узамін Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовалютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Нардеп оскаржив рішення антикорупційного суду про арешт майна свого покійного батька. За словами політика, у червні 2023 року він звернувся до харківського нотаріуса із заявою про відмову від прийняття частини спадщини, яка дісталася йому від батька Миколи Одарченка. Каже, вирішив усе віддати своєму брату. Наполягав, що не претендує на вказане майно і просив суд скасувати арешт.

Водночас Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зафіксувала: за життя Микола Одарченко уклав зі сином Андрієм ряд спадкових договорів щодо майна, яке нині арештовано. Більше того під час огляду мобільного телефона нардепа Одарченка виявлено його переписку стосовно можливого продажу майна, яке належало його батькові.

«Відсутність у реєстрі прав власності на нерухоме майно інформації про перехід права власності на зазначене майно від Миколи Одарченка до Андрія Одарченка не спростовує висновків слідчого судді та не свідчить про відсутність в останнього (нардепа Одарченка – «Главком») майнових прав на таке майно... Оскільки саме спадковий договір є підставою для набуття права власності на майно відчужувача у разі його смерті», – наголосила апеляція в ухвалі від 23 січня 2024 року.

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Теги: Вищий антикорупційний суд корупція в Україні Мустафа Найєм Харків нерухомість гроші Андрій Одарченко війна

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