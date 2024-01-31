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«Російські «іскандери» можуть долетіти до Берліна» – глава МЗС Польщі про погрози Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Російські «іскандери» можуть долетіти до Берліна» – глава МЗС Польщі про погрози Путіна
Сікорський: «Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це абсолютно серйозно»
фото з відкритих джерел

Сікорський вважає, що Європа має діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском

Не варто не дооцінювати погрози російського диктатора Володимир Путіна країнам Європи. Ракети «Іскандер» можуть долетіти аж до Берліна. Тому західні союзники повинні посилити допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Polskie Radio.

«Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це абсолютно серйозно», – сказав Сікорський.

Польський міністр вважає, що країни Заходу дуже часто не сприймали це належним чином. «Тепер російські танки в Білорусі, Росія також перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети «Іскандер», можуть долетіти до Берліна. Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Мене завжди дивує, що в Німеччині цю тему не обговорюють», – наголосив польський міністр.

Сікорський додав, що Європа має діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском.

«Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якщо американці відмовляються від допомоги, ми опинимося перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну», – зазначив глава МЗС Польщі.

Раніше естонський командувач пояснив, за яких умов Росія може напасти на НАТО.

Нагадаємо, видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

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Теги: Європа НАТО росія Польща війна

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