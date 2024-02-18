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Валютна лібералізація дає можливості для інвестицій в економіку України – Центр економічного відновлення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Валютна лібералізація дає можливості для інвестицій в економіку України – Центр економічного відновлення

Криволап: Зараз склалася така ситуація, коли інвестори не вкладають гроші в Україну, бо це «квиток в один кінець».

Подальша валютна лібералізація відкриває міжнародним інвесторам можливості для вкладання коштів в різні сектори економіки України. Про це заявив керівник «Центру економічного відновлення» Кирило Криволап.

Він пояснив, що за рахунок податкових надходжень та зборів, які поступають до бюджету, фінансуються всі оборонні витрати в країні. Відповідно, для нормальної роботи економіки й забезпечення її конкурентоспроможності дуже важлива робота приватного сектору, який постійно інвестує гроші у розвиток.

Криволап наголосив, що зараз склалася така ситуація, коли закордонні інвестори не вкладають гроші в Україну, бо це «квиток в один кінець». Якщо вони інвестують якісь кошти – то не зможуть отримати їх назад через діючі в обмеження.

В цьому контексті експерт позитивно оцінює звернення Уряду до НБУ, в якому Кабмін попросив Регулятора дозволити бізнесу купляти валюту для розрахунків по кредитах.

«Такі повідомлення дають надію, тому що вони дуже добре рахують. Якщо вони порахували, що зараз фінансова ситуація дозволяє комфортно почати процес валютної лібералізації, це дуже добрий сигнал для ринку, бо це відкриває можливості для інвестицій в різні сектори», – сказав Криволап.

Він додав, що це дуже важливо для економіки, бо бізнес відіграє першочергову роль у забезпеченні її стійкості.

«Ці обмеження існували якийсь короткий час, коли були сподівання, що війна може тривати півтора-два роки. Зараз цих сподівань немає. Мені здається всі зрозуміли, що війна може тривати роками і треба підвищувати стійкість української економіки вдовгу. А якщо підвищувати стійкість і конкурентну здатність української економіки вдовгу – це тільки про нові інвестиції», – наголосив Криволап.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Теги: Кабмін інвестиції війна бізнес

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