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Заборона Литви на імпорт агротоварів з РФ та крок до надання Taurus Україні. Головне за 22 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заборона Литви на імпорт агротоварів з РФ та крок до надання Taurus Україні. Головне за 22 лютого
фото з відкритих джерел

Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus

Польща знайшла рішення щодо затримок вантажів на кордоні, Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні Taurus, Литва забороняє імпорт агротоварів з Росії та Білорусі. «Главком» склав добірку новин 22 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Литва забороняє імпорт агротоварів з Росії та Білорусі

Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року.

Латвійський Сейм відхилив початкову пропозицію опозиційних депутатів заборонити постачання сільськогосподарської та переробленої сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі з 24 лютого цього року.

Натомість парламент схвалив альтернативний законопроєкт, підготовлений Міністерством сільського господарства та підтриманий парламентською бюджетною комісією. За нього проголосували 69 депутатів, дев'ять були проти.

Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні Taurus

Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Як наголосив нардеп, Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто йдеться про Taurus.

Правоохоронці виявили в ексголови Чернігівської обласної ВЛК $1 млн

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

Як зазначається, обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії.

Польща знайшла рішення щодо затримок вантажів на кордоні

Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що Польща повинна забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги. Зокрема, Туск пояснив, що нововведення «означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною».

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні.

Так, у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тис.155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.  

Також Данія передасть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники. А ще пакет включатиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

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Теги: ракета Данія Литва Бундестаг війна

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