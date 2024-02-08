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«Були не готові до такої війни». Виробник РЕБ вказав на технологічний провал Заходу

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Були не готові до такої війни». Виробник РЕБ вказав на технологічний провал Заходу
Українське виробництво власних засобів радіоелектронної безпеки на початку вторгнення перебувало у зародковому стані, але наразі низка виробників вже задовольняє потреби ЗСУ
фото з відкритих джерел

«Західні партнери почали сильно вкладатися у розвиток менших засобів РЕБ лише тепер»

Використання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) стає одним із ключових факторів на полі бою, адже навіть західна високотехнологічна зброя не завжди долає ці невидимі перешкоди. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ярослав Калінін, директор компанії «Інфозахист», яка випускає системи радіотехнічної розвідки та протидії ворожим безпілотникам.

Експерт зауважив, що західні країни до окопної війни не готувалися, відповідно «окопний РЕБ» на Заході абсолютно нерозвинений, бо у ньому до цього часу не було потреби.

«На світовому ринку всі натівські країни йшли шляхом створення окремих дивізіонних засобів, які здатні виконувати оперативні задачі в радіусі десятків-сотень кілометрів. Вони роблять великі красиві станції, які можуть нормально прогрівати атмосферу, антени, які тримають кіловати потужності, підсилювачі кіловатні, анти-РЛС станції… Оце все вони прямо вміють, моя повага. У нас цих технологій не так багато, хоча вони є», – пояснює директор підприємства.

Виробник додає, що тактична РЕБ для Заходу раніше була недоцільна, бо вони не мали справи з ворогом, у якого є щось страшніше за ствольну артилерію. Зараз ж триває війна з технологічною країною і одразу виявилось, що потрібний повний спектр засобів.

За словами Ярослава Калініна, лише дивізіонними засобами цю війну не «витягти». Він наголошує, що українські західні партнери вже зрозуміли потреби ЗСУ і почали сильно вкладатися у розвиток цього напрямку.

Нагадаємо, Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони.

«Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц і FPV-дрон втрачає зв'язок з оператором та стає некерованим», – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Стало відомо, як бізнес може використовувати засоби РЕБ

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Теги: війна міністр зброя бізнес Михайло Федоров технології безпілотник

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