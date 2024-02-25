Збиття російського А-50У: найголовніше значення та загадки спецоперації
Наближення до ситуації, коли Росія вже не зможе панувати у повітрі
Ніби у подарунок на 23 лютого та й для відзначення другої річниці широкомасштабного вторгнення Сили оборони України 23 лютого знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення. Показово, що ПС ЗСУ дістали аж А-50У аж над Краснодарським краєм – на відстані приблизно 210-240 км. Більше того, згідно з уточненням Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), А-50У уразили приблизно за 256 кілометрів від лінії фронту, а ціль впала у Краснодарському краї Росії. Було зафіксовано «різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У поблизу міста Єйськ», а на показаній воєнною розвідкою мапі з маршрут літака проходив орієнтовно на дальності 170 км від лінії фронту. Так чи інакше, «жирна» ціль була ліквідована над територією Росії, що само по собі є унікальною подією.
Що за знакова подія відбулася?
Напевно, не буде жодного перебільшення у твердженні, що Кремль та й військове командування ЗС РФ перебувають у стані глибокого шоку. Тільки от завершилось справжнє полювання на сучасні бойові літаки РФ, коли упродовж п'яти днів, з 17-го по 21-е лютого Повітряні сили ЗСУ знищили аж сім російських літаків – п'ять Су-34 та два Су-35. В цілому це втрати у $450 мільйонів (ціна винищувача-бомбардувальника Су-34 орієнтовно складає $50 млн, тоді як вартість багатофункціонального винищувача Су-35 коливається від $98 до 104 млн). І от ще через кілька днів збито А-50У, який коштує близько $350 млн.
Знищення оборонного потенціалу противника такими темпами може створити умови, коли й нафтодолари будуть не здатні покрити втрати. Але ще більш важливе інше. Якщо в РФ здатні протягом року виробляти по 6-8 сучасних бойових літаків, то таку повітряну машину як А-50 швидко не побудувати. А під час війни взагалі зібрати такий літак в РФ не зможуть. Літаків А-50 та А-50У загалом було дев'ять. Три з них не літають, один у ремонті після його пошкодження дроном у 2022 році в Білорусі. Отже боєздатних було п'ять... Після збиття над Азовським морем 14 січня 2024 року їх залишилося чотири. І от тепер лише три. Варто додати ще один нюанс: нині ж ворожа Росія позбулася не тільки модернізованої версії літака ДЛРВ А-50У, а також втратила екіпаж з п'яти досвідчених пілотів, та ще близько десятка вкрай цінних операторів РЛС.
Без перебільшення, ліквідація цих літаків може прямо вплинути на перебіг війни, тому що літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління є фактично «очима» бойової авіації. Він здатен на великих відстанях стежити як за усім небом на ТВД, так і за цілями на землі та на морі, супроводжувати крилаті ракети. Отже збиття чергового повітряного командного пункту наблизило РФ до руйнації системи управління бойовою авіацією. Тому ліквідація надважливої цілі А-50У має стратегічне значення, бо йдеться про наближення ситуації, коли Росія вже не зможе панувати у повітрі. А це й використання тактичної авіації - ми усі пам'ятаємо, що вихід Сил оборони відбувся внаслідок тимчасового домінування у повітрі фронтової зони, коли українські війська буквально засипали авіаційними бомбами типу КАБ-250 та КАБ-500.
Найбільша інтрига операції: чим збили рідкісний літак ДЛРВ?
Деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР МОУ повідомили, що ворожий А-50У збили завдяки старій радянській системі ЗРК С-200, які були розроблені в Радянському Союзі 60 років тому (експлуатувалися з 1967 року). Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій, однак в ПС ЗСУ завдяки діям російського агента Дмитра Саламатіна (який був на посаді міністра оборони) часів президента-зрадника Януковича його було знято з озброєння. Інформація про спосіб ліквідації А-50У офіційно не підтверджена. При цьому відомо, що ПС ЗСУ застосовували ракети С-200 по наземних цілях - це підтверджували й у британській розвідці. ЗРК С-200М «Вега-M» мав дальність у 240 км, але насправді велике питання, чи цей комплекс спромоглися поставити у стрій після підривної діяльності міністра-ворога.
Цікаво, що ще після збиття А-50 над Азовським морем це питання вже виникало. Тоді точка зникнення літаків із радарів була на відстані 130 кілометрів від контрольованих Україною територій. Якщо ж казати й про мінімальний 20-30-кілометровий відступ, то будуть усі 150-160 км. Тоді ж виникла думка, що покращена версія ракети MIM-104 Patriot (її декларована дальність - 120 кілометрів) могла б забезпечити таке ураження. Або, скажімо, використання можливостей так званого «блукаючого Patriot» - його зенітна ракета GEM-T може «вбити» повітряну ціль на відстані до 160 км. Вже тоді згадували ймовірністьвикористання французько-італійського зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, дальність якого могла б скласти до 300 км. Однак у випадку зі збиттям А-50У над територією РФ є одне але – сувора заборона використання техніки західних партнерів для цілей над територією Росії.
Саме тому виникла інформація про С-200. ЗРК С-200В («Вега») має зону максимальної дальності ураження аж 255 км. Крім того, цей ЗРК має можливість обстрілу цілей, які віддаляються від нього. В Україні було два дивізіони С-200В та чимало ракет до відповідних пускових установок. Цікаво, що першочерговими задачами стрільби дивізіону С-200В завжди й було знищення на максимальній дальності саме літаків розвідки і управління (ДРЛВ і У), постановників перешкод (ПП) і носіїв авіаційних ракет класу «повітря-земля». Питання для України полягало у досить складному ремонті, хоча заводи у Львові та у Дніпрі були готові це зробити. Була також і можливість введення у склад ЗРК нових трикоординатних РЛС «Пелікан». Можливо, такі роботи виконали – у 2021 році до них ретельно примірялися. Хоча був і «обхідний шлях». Справа у тому, що до широкомасштабного вторгнення ЗРК С-200В служили арміям 12 країн світу, при цьому три з них – країни НАТО. Сусідня Польща тоді не тільки знайшла гроші на системи ППО-ПРО Patriot PAC-3, але й вдало модернізувала зенітні ракетні комплекси С-200В «Вега» до рівню S-200WE. Цілком ймовірно, що оновлені ЗРК «Вега» Україна й отримала від партнерів.
Хоча усім нам хотілося б через деякий час дізнатися, що на території Канівського району Краснодарського краю РФ впав А-50У внаслідок використання ПС ЗСУ перших літаків F-16. Для цього й непотрібно їх базувати в Україні, а, скажімо перетворити тренувальний політ в Румунії на бойовий в Україні. Особливо це здається реалістичним на тлі заяви генсека ООН Столтенберга про законність використання західних літаків для ударів по території РФ. Щодо технічного боку питання, то бортовий радар F-16 AN/APG-68 дозволяє бачити цілі на відстані 257 км, а уразити ракетою AIM-120 - на дальності до 180 км. Власне, це як раз «пряма відстань» від контрольованої ЗСУ території до А-50 У. Втім, фахівці вказують, що F-16A Block 20 MLU, які Україна отримає найближчим часом, використовують базову версію ракети AIM-120 із максимальною дальністю пуску до 105 км.
Але ж це добре, що ми не можемо знати усіх нюансів, а версій існує декілька. Головне, щоб ворожі літаки регулярно падали.
Коментарі — 0