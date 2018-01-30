Понад 7 тисяч користувачів Telеgram хочуть подати позов на ФСБ Росії

Роскомнадзор погрожував заблокувати месенджер Telegram у Росії

Понад 7 тисяч користувачів Telagram висловили бажання подати до суду на ФСБ Росії через вимагання доступу до приватного листування. Про це російському виданню «Нова газета» повідомив очільник правозахисної організації «Агора» Павло Чиков. Таким чином, користувачі відгукнулися на заклик організації



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Роскомнадзор погрожував заблокувати месенджер Telegram у Росії

Понад 7 тисяч користувачів Telagram висловили бажання подати до суду на ФСБ Росії через вимагання доступу до приватного листування.

Про це російському виданню «Нова газета» повідомив очільник правозахисної організації «Агора» Павло Чиков.

Таким чином, користувачі відгукнулися на заклик організації «РосКомСвобода», яка у грудні минулого року оголосила кампанію з пошуку бажаючих судитися з ФСБ через вимоги надати коди для шифрування листування.

Тепер юристи будуть їм допомагати складати адміністративні позови.

Зараз, за словами Чикова, в РосКомСвободе «перейшли до другого етапу».

«Всім, хто заявив про такий намір, роз'яснюють, яким чином потрібно діяти, щоб подати адміністративний позов. Їм покроково роз'яснюють алгоритм дій», — сказав він.

Нагадаємо, глава Роскомнадзору Олександр Жаров звернувся до адміністрації Telegram і Дурова з проханням зареєструвати Telegram як розповсюджувач інформації в Росії. У разі відмови, Роскомнадзор погрожував заблокувати месенджер Telegram у Росії.

Автор Telegram Дуров розкритикував заяву Роскомнадзору і зазначив це виглядає «як саботаж державних інтересів» Росії.

Після цього, 26 червня ФСБ Росії заявила, що теракт в метро Санкт-Петербурга 3 квітня був підготовлений за допомогою месенджера Telegram.

Згодом суд Москви оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів за відмову надати ФСБ ключі для декодування листування користувачів.

Дуров вважає, що вимога ФСБ про доступ до листування в Telegram суперечить Конституції РФ.