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    Понад десять мільйонів поляків отримали принаймні одну дозу вакцини

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    Розвʼязавши питання вакцинації старшого покоління, у Польщі починають робити щеплення молоді - Понад десять мільйонів поляків отримали принаймні одну дозу вакцини
    Розвʼязавши питання вакцинації старшого покоління, у Польщі починають робити щеплення молоді
    Фото: facebook/MorawieckiPL

    Близько 3,5 мільйонів мешканців країни вакциновані повністю

    Станом на суботу, 8 травня, щонайменше одну дозу притикоронавірусної вакцини отримало 10 мільйонів громадян Польщі. При цьому понад 3,5 мільйона мешканців країни вже повністю вакциновані. Про це відзвітував прем'єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецкі на своїй сторінці у Facebook.

    Він також оголосив, що країна тепер розпочне вакцинувати молодь.

    Вже з неділі, 9 травня, на щеплення зможуть записатися люди 2000 – 2003 років народження.

    До кінця ж 2021 року Польща зробить щеплення усім, кому нема й 18.

    Загалом у Польщі, за даними порталу Worldometers, за весь час пандемії виявили понад 2,8 мільйона хворих на Covid-19 (населення країни, нагадаємо, становить трохи більше за 38 мільйонів людей).

    Тим часом в Україні за приблизно такої кількості населення вакцинованих громадян станом на 8 травня – 858 тисяч.

    Нагадаємо, що на початку травня президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

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    Теги: Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський щеплення населення молодь
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