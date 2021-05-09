Понад десять мільйонів поляків отримали принаймні одну дозу вакцини

Близько 3,5 мільйонів мешканців країни вакциновані повністю

Станом на суботу, 8 травня, щонайменше одну дозу притикоронавірусної вакцини отримало 10 мільйонів громадян Польщі. При цьому понад 3,5 мільйона мешканців країни вже повністю вакциновані. Про це відзвітував прем'єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецкі на своїй сторінці у Facebook.

Він також оголосив, що країна тепер розпочне вакцинувати молодь.

Вже з неділі, 9 травня, на щеплення зможуть записатися люди 2000 – 2003 років народження.

До кінця ж 2021 року Польща зробить щеплення усім, кому нема й 18.

Загалом у Польщі, за даними порталу Worldometers, за весь час пандемії виявили понад 2,8 мільйона хворих на Covid-19 (населення країни, нагадаємо, становить трохи більше за 38 мільйонів людей).

Тим часом в Україні за приблизно такої кількості населення вакцинованих громадян станом на 8 травня – 858 тисяч.

Нагадаємо, що на початку травня президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.