Люди заглянуть в холодильник і запитають: «Крім «Сватів» і «Кварталу 95», нас годувати не будуть?»

Президент - це важко. І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини

Дуже лестить увага Президента України.

В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони.

Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі.

Все погано і всі не такі - це чудова теза.

Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев’ять років тому. Чую останні п`ять. Ви самі щось намагалися зробити?

Майже два місяці вже пройшло...

Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?

Ну, протягнете Ви на хайпі, «ссишиш, ти», «чєрт, лушпарік» ще місяць-другий.

А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: «а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?».

І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні. Читайте також Зеленський поїде на батьківщину Сьогодні, 09:45

Супрун потролила Зеленського, який розкритикував її за «вишневі кісточки» Сьогодні, 09:28 Повтору 2010 року не буде.

Як би кому це не хотілося. До речі, дружина у Вас красива.

І діти чудові.

Дай їм Бог здоров`я! Президент - це важко.

І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини. Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.

Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося.

Джерело: блог Володимира Омеляна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»