Люди заглянуть в холодильник і запитають: «Крім «Сватів» і «Кварталу 95», нас годувати не будуть?»
Президент - це важко. І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини
Дуже лестить увага Президента України.
В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони.
Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі.
Все погано і всі не такі - це чудова теза.
Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев’ять років тому. Чую останні п`ять.
Ви самі щось намагалися зробити?
Майже два місяці вже пройшло...
Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?
Ну, протягнете Ви на хайпі, «ссишиш, ти», «чєрт, лушпарік» ще місяць-другий.
А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: «а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?».
І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні.
Повтору 2010 року не буде.
Як би кому це не хотілося.
До речі, дружина у Вас красива.
І діти чудові.
Дай їм Бог здоров`я!
Президент - це важко.
І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини.
Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.
Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося.
Джерело: блог Володимира Омеляна