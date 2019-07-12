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    Думки вголос

    Люди заглянуть в холодильник і запитають: «Крім «Сватів» і «Кварталу 95», нас годувати не будуть?»

    • Володимир Омелян

      Міністр інфраструктури

    • Розсилка
    Люди заглянуть в холодильник і запитають: «Крім «Сватів» і «Кварталу 95», нас годувати не будуть?»

    Президент - це важко. І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини

    Дуже лестить увага Президента України. 
    В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони.
    Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі.

    Все погано і всі не такі - це чудова теза.
    Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев’ять років тому. Чую останні п`ять.

    Ви самі щось намагалися зробити?
    Майже два місяці вже пройшло...
    Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу?
    Ну, протягнете Ви на хайпі, «ссишиш, ти», «чєрт, лушпарік» ще місяць-другий.
    А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: «а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?». 
    І поїдете Ви в Ростов, вести сміхопанораму на регіональному телебаченні.

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    Повтору 2010 року не буде. 
    Як би кому це не хотілося.

    До речі, дружина у Вас красива. 
    І діти чудові. 
    Дай їм Бог здоров`я!

    Президент - це важко. 
    І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини.

    Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.
    Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося.

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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