Понад дві тисячі жителів Луганщини залишилися без електроенергії

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Повністю знеструмлено чотири населені пункти Луганської області, ще п’ять - частково

Понад дві тисячі споживачів Луганської області через негоду та обстріли бойовиків залишилися без електропостачання. Про це повідомляє прес-служба «Луганського енергетичного об’єднання».

«Гроза, бойові дії та нестабільність енергосистеми призвели до нових знеструмлень на підконтрольній території Луганщини вранці 18 травня. Так, за оперативною інформацією станом на 08:30, без електроенергії перебували 2603 споживачі. 4 населені пункти знеструмлено повністю, ще 5 - частково. Без живлення – 39 підстанцій», - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що на території обслуговування Попаснянського РЕМ з вечора 17 травня через грозу без електроенергії частково опинилися мешканці населеного пункту Золоте (492 абоненти). Сьогодні вранці з цієї ж причини частково знеструмлено Горськ, без світла – 1227 споживачів. Також рано вранці внаслідок бойових дій частково було знеструмлене Троїцьке, без світла – 322 абоненти.

На території обслуговування Сєвєродонецького РЕМ через грозу з вечора 17 травня без електроенергії перебувають 197 споживачів. «Тут повністю без світла Пурдівка, Замулівка. Зазначимо, що для даного випадку аварійного відключення для проведення відновлювальних робіт необхідно залучити масштабні людські та матеріальні ресурси, бо пошкоджена кабельна лінія електропередачі протяжністю 4,5 км, її ремонт завжди був проблемним та тривалим. На жаль, сумнівно знаходження енергетиками таких можливостей без сторонньої допомоги. Хоча серед знеструмлених об’єктів є й вкрай важливі – наприклад, дві військові частини», - підкреслюється у повідомленні.

При цьому додається, що також з вчорашнього вечора через негоду знеструмлено низку населених пунктів на території обслуговування Біловодського РЕМ. Повністю без світла Благодатне та Червона Зоря, частково – Нікольське, Нікольське - 1, Шелестівка. Загалом – 365 споживачів.

Як повідомлялось, Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу через пошкодження, викликані обстрілом, який стався 17 травня близько 21:40.