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    Бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

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    Проведення ремонтно-відновлювальних робіт планується проводити сьогодні
    Проведення ремонтно-відновлювальних робіт планується проводити сьогодні

    Проведення ремонтно-відновлювальних робіт планується проводити сьогодні

    Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу через пошкодження, викликані обстрілом, який стався 17 травня близько 21:40. Про це повідомляється на сайті ДержНС.

    «Внаслідок обстрілу та пошкодження електрощитової в будівлі реагентного господарства призупинено роботу Донецької фільтрувальної станції (знаходиться в сірій зоні), яка забезпечує водопостачанням м. Авдіївка (близько 22 тис. мешканців)», - йдеться у повідомленні.

    Зараз подача води здійснюється самопливом. При необхідності забезпечення населення водою подача буде здійснюватись погодинно від резервуару (4 тис. м куб.) міста Авдіївка.

    Проведення ремонтно-відновлювальних робіт планується проводити сьогодні.

    Як повідомлялося, сьогодні вночі бойовики обстріляли житловий район населенного пункту Троїцьке (Донецька область), є жертви серед мирних жителів.

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