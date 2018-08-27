Понад мільйон українців живуть та працюють в Польщі



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За словами Дещиці, українці роблять серйозний внесок у польську економіку

У Польщі станом на 2018 рік живе та працює понад 1 млн громадян України.

Про це під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України у Києві повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Наразі в Польщі працює та живе більше ніж 1 млн українців. Точних даних немає, ці дані базуються на кількості виданих національних віз, дозволів на роботу або проживання», - зазначив Дещиця.

Посол також додав, що, за його даними, було видано близько 200 тисяч «карт поляка».

За словами Дещиці, українці роблять серйозний внесок у польську економіку.

Нагадаємо, у серпні в Польщі виявили понад 200 нелегальних заробітчан з України.

Джерело: Інтерфакс-Україна