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    У Польщі виявили понад 200 нелегальних заробітчан з України

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    <p>Масове порушення виявили після перевірки одного з агентств із працевлаштування</p> - У Польщі виявили понад 200 нелегальних заробітчан з України

    Масове порушення виявили після перевірки одного з агентств із працевлаштування

    У зв'язку з порушенням законодавства стосовно іноземців відкрили роз'яснювальне провадження

    Більш як 230 іноземців, переважно громадяни України, незаконно працювали в Нижньосілезькому воєводстві на південному заході Польщі.

    Про це стало відомо після здійсненої польськими прикордонниками перевірки в одному з Нижньосілезькому агентстві з тимчасового працевлаштування, повідомляє «Польське радіо».

    Відзначається, що внаслідок перевірки було встановлено, що 233 іноземці працювали в Польщі без необхідних дозволів і цивільно-правових договорів. Це передусім громадяни України, а також шість громадян Грузії і один громадянин Росії.

    У зв'язку з порушенням законодавства стосовно іноземців відкрили роз'яснювальне провадження. Водночас роботодавцю загрожує штраф розміром до 30 000 злотих.

    До слова, у серпні міністерство юстиції США повідомило про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання Fin7.

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