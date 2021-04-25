Понад пів сотні кримських татар вивезені до тюрем російського Ростова

Українських громадян, затриманих за політичні та релігійні переконання, судять спеціальними військовими судами

Понад пʼятдесят кримських татар, заарештованих окупаційною російською владою, було вивезено з анексованого Криму до російського Ростова-на-Дону. Про це адвокат Еміль Курбедінов повідомив під час онлайн-зустрічі об'єднання «Кримська солідарність», пишуть Крим.Реалії.

«Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ – це тільки те, що знаходиться сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв'язнів (з Криму – КР) у слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду...

Більше 50 політв'язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом», – сказав він.

Раніше в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили про кількість українців, які незаконно утримуються Росією та на непідконтрольних Україні територіях. Зокрема станом на кінець березня в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходилося 268 українців, а ще 114 – на території Російської Федерації.

Також Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила про застосування тортур стосовно українського політвʼязня Івана Яцкіна, арештованого у Сімферополі за проукраїнські погляди.