  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Балуха відправили у штрафний ізолятор через провокації працівників колонії

    • Розсилка
    Балуха відправили у штрафний ізолятор через провокації працівників колонії

    Адвокат заявила, що причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії

    Кримського політв'язня Володимира Балуха, який відбуває покарання у колонії у Тверській області Росії, перевели до штрафного ізолятора, де він буде знаходитися «мінімум до 2 липня».

    Про це заявила адвокатка політв’язня Ольга Дінзе, повідомляють «Крим.Реалії».

    «Його перевели з лікувально-профілактичного закладу назад у колонію. Після надходження у колонію він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого, співробітниками колонії спеціально була створена ситуація, тобто провокація, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його у ШІЗО», — сказала Дінзе.

    Адвокат зазначила, що причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

    «Балуху перед вечерею стало погано і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: «Ти приляж поки». Балух приліг, хоча це не положено в даний час доби. Його одразу сфотографували, відвели у медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок», — сказала вона.

    Раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують Балуха, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

    Крим адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ