Балуха відправили у штрафний ізолятор через провокації працівників колонії

Про це заявила адвокатка політв’язня Ольга Дінзе, повідомляють «Крим.Реалії».

«Його перевели з лікувально-профілактичного закладу назад у колонію. Після надходження у колонію він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого, співробітниками колонії спеціально була створена ситуація, тобто провокація, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його у ШІЗО», — сказала Дінзе.

Адвокат зазначила, що причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

«Балуху перед вечерею стало погано і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: «Ти приляж поки». Балух приліг, хоча це не положено в даний час доби. Його одразу сфотографували, відвели у медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок», — сказала вона.

Раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують Балуха, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.