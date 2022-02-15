Громадські організації закликали Раду не реставрувати державне мовлення

«Посягання на незалежність Суспільного мовлення є спробою змінити курс України в бік авторитаризму», – заява громадських організацій

Низка громадських організації звернулися до Верховної Ради щодо неприпустимості реставрації державного мовлення в Україні та порушення міжнародних зобов’язань.

«В грудні 2020 року зареєстровано законопроєкт № 4487 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», який передбачає важливі позитивні зміни для переселенців. Проте до другого читання до проєкту включено правки, які не стосуються самого проєкту, а вносять фундаментальні зміни до медіазаконодавства і фактично запускають на всю Україну державний російськомовний телеканал», – йдеться у заяві.

Зазначається, що автори правок аргументують їх тим, що переселенці мешкають на всій території України, отже, призначені для них телепрограми мають поширюватись на всю державу. Фактично, під прикриттям захисту прав внутрішньо переміщених осіб, передбачається розширення мовлення державного російськомовного телеканалу «Дом» для тимчасово окупованих територій на всю Україну через його включення до складу універсальної програмної послуги (тобто переліку програм, безкоштовний доступ до яких гарантований всім глядачам).

Також наголошується на неприпустимості розширення мовлення телеканалу «Дом» на всю територію України, адже це є реставрацією державного мовлення на противагу системі Суспільного мовлення, яке протягом 5 років залишається недофінансованим. Подібні кроки можуть розцінюватися як тиск та спроба усунути Суспільне з медійного простору.

Громадські організації неодноразово підкреслювали, що Суспільне мовлення є невід’ємним елементом демократичної держави, а його місія – «Захищати свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу».

Громадські організації висловлюють обурення спробою реставрації державного мовлення в Україні, адже це прямо суперечить Резолюції 1466 (2005) Парламентської асамблеї Ради Європи, яка зобов’язала Україну перетворити державні телерадіокомпанії на канали суспільного мовлення згідно з відповідними стандартами Ради Європи.

«Ми застерігаємо парламентарів від ухвалення прийняття законопроєкту № 4487 у чинній редакції, адже результати такого рішення прямо суперечитимуть європейському курсу України та демократичним реформам, розпочатим після Революції Гідності – роздержавленню преси та перетворенню державних телерадіокомпаній у Суспільне мовлення, в редакційну політику якого держава не може втручатися», – наголошують автори заяви.

Заяву підтримали: