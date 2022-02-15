Рада звернулася до іноземних країн: просить не визнавати ОРДЛО та ввести нові санкції для РФ

Парламентарі підтримали проєкт звернення до урядів та парламентів іноземних країн

15 лютого відбувається пленарне засідання сьомої сесії парламенту

Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови № 7048 про до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За постанову проголосував 331 депутат.

У зверненні парламентарі просять уряди та парламенти іноземних країн а також виконавчі органи міжнародних організацій підтвердити територіальну цільність України, не визнавати будь-які рішення Російської Федерації, які будуть стосуватися визнання незалежності «ДНР» та «ЛНР» а також невідкладно невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Російської Федерації задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Держдума Росії проситиме Путіна визнати «ЛНР» та «ДНР».

Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін анонсував, що Рада Держдуми ухвалить рішення щодо проекту звернення до Путіна про визнання «незалежності» так званих «ЛНР» та «ДНР» регіонів 14 лютого.

Також повідомлялося, що чиновник «ДНР» втік із Києва на окупований Донбас.

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