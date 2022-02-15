Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти через російську агресію

За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів

На сьогоднішньому засіданні, 15 лютого, Верховна Рада прийняла звернення до ООН, ПАСЕ, ОБСЄ, НАТО, Європарламенту для надання України зброї та посилення санкцій проти РФ. За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів.

Верховна Рада України затвердила звернення, яким зокрема:

засудила триваючу збройну агресію Росії проти України, розпочату 20 лютого 2014 року на території АР Крим та міста Севастополя, а також агресивну риторику, ультимативні вимоги, шантаж та погрози застосування сили з боку РФ;

наголосила, що РФ грубо порушила і продовжує порушувати Статут ООН та принципи міжнародного права, а також свої зобов’язання в рамках Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум), якими вона гарантувала поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

підтвердила невід’ємне право України як суверенної європейської держави вільно обирати власні безпекові домовленості включно з оборонними альянсами;

підтвердила прагнення України до мирного врегулювання спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту з Україною на основі повної поваги до норм міжнародного права;

висловила вдячність партнерам України за надану політичну, дипломатичну, економічну, фінансову, технічну та військову допомогу з метою протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Звернення до міжнародної спільноти

Рада закликала: Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Парламент, Парламентську Асамблею Ради Європи, Парламентську Асамблею ОБСЄ, Парламентську Асамблею НАТО, Парламентську Асамблею ОЧЕС, уряди та парламенти іноземних держав:

продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого РФ збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права з використанням існуючих переговорних форматів,

засудити дії, заяви та кроки Російської Федерації, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти України,

продовжувати надавати політичну підтримку Україні,

посилити та прискорити надання Україні комплексної, у тому числі оборонної, допомоги,

посилити санкційний тиск на Російську Федерацію.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови № 7048 про до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. До слова, 15 лютого Верховна Рада повернулася до звичного режиму роботи після карантину.

Як повідомлялося, народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.