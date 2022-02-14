Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України

Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про те, що деякі політики та олігархи втекли з України

Президент каже, що «держава зробить висновки»

Президент Володимир Зеленський закликає депутатів і бізнесменів, які залишили Україну на тлі загрози вторгнення російських військ, повернуться до країни. Він додав, що чекає на їхнє повернення протягом 24 годин.

«Щодо бізнесменів. Ви сказали, що 30 чартерів тільки вчора [13 лютого] залишили. Це говорить про те, що у нас багата країна. Головне, щоб вони порожніми вилітали, а не вивозили щось із України [...]. Люди, які перебувають за кордоном, депутати різних партій [...]. Ми повинні давати їм сигнал від держави, Верховної Ради, спікера, я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони все ж таки повернулися до країни. Інакше треба робити нам усім, як державі і керівництву, робити серйозні висновки. І, повірте, ми їх зробимо», – сказав Зеленський на пресконференції із канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ. Крім цього він висловив невдоволення у звʼязку із рішенням деяких країн перевезти посольства до Львова.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Також Канада переносить своє посольство з Києва до Львова.

ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Коментуючи це, Зеленський сказав, що «громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні».

До слова, МАУ відправляє літаки до Європи на вимогу власників.

Водночас авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Україну та продаж квитків.

Станом на 14 лютого більшість авіакомпаній продовжують здійснювати міжнародне повітряне сполучення у звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі міжнародного аеропорту Бориспіль.