Скандального нардепа Трухіна в Раді зустріли іронічні плакати (фото)

Після аварії Трухін намагався домовитися з правоохоронцями і непомітно втекти в ліс

Трухіна чекав біля входу у парламент іронічний плакат зі словами, які він казав правоохоронцями після резонансної ДТП

Скандального нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна чекали сьогодні біля стін Верховної Ради іронічні плакати. Відповідні фото опублікував Ян Доброносов у Facebook.

Сьогодні, 15 лютого Верховна Рада повернулася до звичного режиму роботи після карантину. Парламентарі розпочали засідання о 10:00. Прибулого на засідання «слугу» Трухіна чекав біля входу у парламент іронічний плакат зі словами, які він казав правоохоронцями після резонансної ДТП за своєю участю: «Давайте я тихенько в ліс піду – і все».

Нагадаємо, «слуги народу» розповіли, чи позбавлять Трухіна мандата. Раніше депутат, який їхав разом із Трухіним, розповів подробиці скандальної ДТП. Також ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.