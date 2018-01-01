Популяризація армії агресора і підігрування РФ: Нацрада перевірить NewsОne

Призначено перевірку телеканалу NewsОne за зверненням нардепів і СБУ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України призначила перевірку телеканалу NewsОne через пропагандистські заяви щодо Революції гідності і позитивне зображення збройних сил РФ. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook член Нацради Сергій Костинський. Рішення прийнято на підставі депутатського запиту групи народних депутатів



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Власник телеканалу «NewsОne» Євген Мураєв

Призначено перевірку телеканалу NewsОne за зверненням нардепів і СБУ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України призначила перевірку телеканалу NewsОne через пропагандистські заяви щодо Революції гідності і позитивне зображення збройних сил РФ. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook член Нацради Сергій Костинський.

Рішення прийнято на підставі депутатського запиту групи народних депутатів (Ірини Геращенко, Ірини Фріз і Марії Іонової), а також звернення Служби безпеки України.

Так, Національною радою зафіксовано трансляцію передачі «Український формат» за участі народного депутата України, власника телеканалу «NewsОne» Євгена Мураєва, який заявив про те, що події кінця 2013 – початку 2014 в Києві були «державним переворотом», метою якого було повалення законної влади в Україні.

«Крім того зафіксовано систематичне підняття в ефірі телеканалу теми «державного перевороту в Україні» у виконанні співробітників каналу, ведучих передач та запрошених гостей: Євгена Червоненка, Надії Савченко, Діани Панченко, В'ячеслава Піховшека тощо», - повідомив Костинський.

Крім того, за результатами моніторингу зафіксовано трансляцію передачі «Світова політика з Олегом Волошиним» на тему ситуації, яка сталася в листопаді 2017 року в Сирії. У передачі було продемонстровано відеоролик, в якому наявні сцени за участі Повітряних сил РФ з коментарями автора, що можна розглядати як популяризацію авіації країни-агресора.