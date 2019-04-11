Аваков заявив, що поліція посилила охорону Зеленського перед другим туром



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Зеленський отримав охорону Нацполіції

Національна поліція охороняла кандидата в президенти Володимира Зеленського і перед першим туром виборів, однак перед другим охорону посилили.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Він (Зеленський – ред.) отримав охорону Національної поліції. І ця охорона у нього діяла ще з першого туру, просто коли Зеленський вийшов у другий тур, ми, безумовно, посилили цю охорону», – цитують Авакова в інформаційному агентстві.

При цьому радник голови МВС Іван Варченко 8 квітня повідомляв, що штаб Володимира Зеленського звернувся до поліції з проханням надати його охорону.

В Україні нині триває виборча кампанія. За офіційними результатами у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Джерело: УНІАН