«МВС працювало не на окремого кандидата»: Зеленський подякував Аваков



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

За словами кандидата у президенти України, перший тур виборів пройшов «прозоро і чесно»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський подякував главі МВС Арсену Авакову за те, що силовики не працювали на окремого кандидата в першому турі виборів.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook на сторінці «Команди Зеленського».

За словами кандидата у президенти України, перший тур виборів пройшов «прозоро і чесно».

Він подякував «кожному поліцейському, рятувальнику і нацгвардійцю».

«І окремо хочу подякувати міністру, пану Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство, поліція працювали не на окремого кандидата, а працювали на країну, захищали інтереси України. Дякую всім, дякую кожному», - сказав Зеленський.

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Напередодні Зеленський висловив готовність до прямих переговорів з президентом Російської Федереції Володимиром Путіним.

Також він вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.