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    Політика

    «МВС працювало не на окремого кандидата»: Зеленський подякував Аваков

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський&nbsp; - «МВС працювало не на окремого кандидата»: Зеленський подякував Аваков
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 

    За словами кандидата у президенти України, перший тур виборів пройшов «прозоро і чесно»

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський подякував главі МВС Арсену Авакову за те, що силовики не працювали на окремого кандидата в першому турі виборів.

    Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook на сторінці «Команди Зеленського».

    За словами кандидата у президенти України, перший тур виборів пройшов «прозоро і чесно».

    Він подякував «кожному поліцейському, рятувальнику і нацгвардійцю».

    «І окремо хочу подякувати міністру, пану Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство, поліція працювали не на окремого кандидата, а працювали на країну, захищали інтереси України. Дякую всім, дякую кожному», - сказав Зеленський.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Напередодні Зеленський висловив готовність до прямих переговорів з президентом Російської Федереції Володимиром Путіним.

    Також він вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

    Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

    Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

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