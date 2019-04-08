«МВС працювало не на окремого кандидата»: Зеленський подякував Аваков
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За словами кандидата у президенти України, перший тур виборів пройшов «прозоро і чесно»
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський подякував главі МВС Арсену Авакову за те, що силовики не працювали на окремого кандидата в першому турі виборів.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook на сторінці «Команди Зеленського».
За словами кандидата у президенти України, перший тур виборів пройшов «прозоро і чесно».
Він подякував «кожному поліцейському, рятувальнику і нацгвардійцю».
«І окремо хочу подякувати міністру, пану Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство, поліція працювали не на окремого кандидата, а працювали на країну, захищали інтереси України. Дякую всім, дякую кожному», - сказав Зеленський.
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Напередодні Зеленський висловив готовність до прямих переговорів з президентом Російської Федереції Володимиром Путіним.
Також він вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.
Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.
Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.